Duda Nagle emociona web com despedida da filha Zoe: ‘Dá um aperto no coração’

Duda Nagle, de 42 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (30), um momento emocionante de despedida da filha Zoe, de 6 anos, fruto do relacionamento com Sabrina Sato. Eles passaram as férias no Rio de Janeiro ao lado de Leda Nagle, mãe do ator. Na postagem, Duda refletiu sobre os dias ao lado da filha e citou Fernando Pessoa: “O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem.” Desde a separação em 2023, Duda e Sabrina mantêm a guarda compartilhada da menina. O ator já havia desabafado nas redes sobre a dificuldade das despedidas. “Depois de uma viagem como essa, fico andando pela casa, vejo um chinelinho dela e dá um aperto no coração”, confessou. Para saber mais sobre essa emocionante despedida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeita e vice participam de abertura dos Jogos Paralímpicos e Paradesportivos no Fiotão

