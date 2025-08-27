Dueire apresenta projeto que cria Programa Nacional Metano Zero O senador Fernando Dueire (MDB-PE), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (27), defendeu a aprovação do projeto de lei,...

O senador Fernando Dueire (MDB-PE), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (27), defendeu a aprovação do projeto de lei, de sua autoria, que cria o programa nacional metano zero. O PL 3.311/2025 tem como objetivo transformar resíduos sólidos em energia limpa e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, com ênfase no metano. O parlamentar afirmou que a proposta coloca o Brasil em posição de destaque no cenário internacional.

