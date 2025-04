Dueire pede apoio para sua proposta que securitiza ativos ambientais O senador Fernando Dueire (MDB-PE) registrou, em discurso nesta terça-feira (1º), a aprovação do Projeto de Lei 3.433/2024 de sua autoria... Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 19h25 (Atualizado em 01/04/2025 - 19h25 ) twitter

O senador Fernando Dueire (MDB-PE) registrou, em discurso nesta terça-feira (1º), a aprovação do Projeto de Lei 3.433/2024 de sua autoria, que permite que créditos ambientais sejam transformados em títulos negociáveis no mercado financeiro. A proposta que regulamenta a securitização de ativos ambientais foi aprovada nesta terça na Comissão de Infraestrutura (CI) e segue agora para análise da Comissão de Meio Ambiente (CMA). Em seguida, será examinado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), em caráter terminativo. Para saber mais sobre essa importante proposta e seu impacto no desenvolvimento sustentável do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende mais dois envolvidos em roubo e cárcere privado em fazenda em Tabaporã

