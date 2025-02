Dupla é presa pela Rotam por tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam dois homens, de 19 e 25 anos, por tráfico ilícito...

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam dois homens, de 19 e 25 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta segunda-feira (3.2), em Lucas do Rio Verde. Com os suspeitos, foram apreendidas uma porção de cocaína, duas pedras de pasta base e 18 porções de maconha. Durante patrulhamento tático pela Operação Tolerância Zero, a equipe policial flagrou dois suspeitos em uma moto, que tentaram fugir em alta velocidade ao verem a viatura policial.

