Duplicação da 163 contempla melhorias no acesso ao Jonas Pinheiro Todo o processo é conduzido pela Nova Rota do Oeste Quem passa pela BR-163, no trecho que separa Sorriso de Sinop, se depara com um...

Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 10h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share