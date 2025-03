Duplicação da BR-163 avança com assinatura de ordem de serviço no Show Safra Mato Grosso 2025 A duplicação de mais 50,8 km da BR-163, entre Lucas do Rio Verde e Sorriso, foi oficialmente autorizada com a assinatura da ordem de... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 14h06 ) twitter

A duplicação de mais 50,8 km da BR-163, entre Lucas do Rio Verde e Sorriso, foi oficialmente autorizada com a assinatura da ordem de serviço na noite desta segunda-feira (24), durante a abertura do Show Safra, em Lucas do Rio Verde. O ato contou com a presença do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do presidente do Conselho de Administração da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos, do presidente da concessionária, Luciano Uchoa, além de autoridades estaduais e municipais, incluindo o prefeito de Sorriso, Alei Fernandes. Para mais detalhes sobre essa importante obra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Secretária apresenta ações de regularização fundiária em audiência

