Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Durante ação, prefeitura encontra bolsão de lixo com resíduos químicos

Esse tipo de material representa um risco significativo à saúde da população e ao meio ambiente. Esses resíduos podem contaminar o...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

Esse tipo de material representa um risco significativo à saúde da população e ao meio ambiente. Esses resíduos podem contaminar o solo e a água, provocar intoxicações e até causar doenças crônicas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante ação!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.