Durante atendimento a acidente, PRF recupera semirreboques roubados há mais de 5 anos Em Sorriso/MT, na manhã do dia 1º de fevereiro de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu uma colisão envolvendo três veículos... Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 15h28 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Sorriso/MT, na manhã do dia 1º de fevereiro de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu uma colisão envolvendo três veículos de carga no km 764 da BR-163. O acidente resultou em três pessoas gravemente feridas. Durante o atendimento, os policiais realizaram uma vistoria nos veículos e descobriram que dois semirreboques acoplados a um dos caminhões possuía registro de roubo na cidade de Sinop/MT, ocorrido em 19 de outubro de 2019. Para surpresa da equipe, o condutor do rodotrem envolvido no acidente não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Após mais de cinco anos, os semirreboques serão devolvidos ao legítimo proprietário, uma transportadora do Estado do Pará que, na época, sofreu grande prejuízo com o roubo. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Judiciária Civil em Sorriso/MT para as devidas providências. A PRF segue trabalhando para garantir um trânsito mais seguro e combater a criminalidade em todo o país. Saiba mais sobre essa importante recuperação e os detalhes do acidente no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto concede incentivos fiscais para famílias que cuidam de idosos

Maior lista de vetos dos últimos anos traz desafios ao Congresso

Polícia Civil recupera em Brasília Iphones furtados de shopping em Sorriso