Durante viagem a Grécia, Luciana Gimenez posa de biquíni e esbanja boa forma: ‘D+’ Luciana Gimenez, de 55 anos, está em Mykonos, na Grécia, aproveitando o fim do verão europeu, e, exibiu cliques no Instagram, mostrando...

Luciana Gimenez, de 55 anos, está em Mykonos, na Grécia, aproveitando o fim do verão europeu, e, exibiu cliques no Instagram, mostrando dois looks já usados na viagem, um biquíni azul e outro vermelho, que evidenciaram suas tatuagens e marquinhas de sol. Os registros destacaram as tatuagens e as marquinhas de sol da apresentadora, que recebeu muitos elogios dos seguidores pela boa forma e estilo.

