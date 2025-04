É hora de faze a analize de solo e o planejameto de insumos para a próxima safra de soja

Momento MT |Do R7

Agricultores poderam conhecer a consultoria personalizada e os serviços realizados pela Fundação MT, durante a feira Parecis SuperAgro 2025. Com a colheta de mais uma safra de soja recém-concluida em Mato Grosso, os produtores já direcionam atencão para o planejamento da próxima temporada. Entre os dias 8 e 11 de abril, a Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso (Fundação MT) estará disponibilizando informações técnicas e soluções de alto impacto para a safra 25/26. A interaçã com consultores e pesquisadores vai ocorrer durante a 16ª edição da Parecis SuperAgro, um dos principais eventos do agronegócio de Mato Grosso.

