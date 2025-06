“É praticamente impossível pensar Mato Grosso sem ferrovia”, diz Miguel Vaz durante inauguração da ponte da Ferrovia Estadual O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, Welligton Souto integraram... Momento MT|Do R7 02/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 16h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, Welligton Souto integraram, nesta segunda-feira (2), a comitiva do governador Mauro Mendes durante a inauguração da ponte ferroviária sobre o Rio Vermelho, em Rondonópolis. A obra faz parte da 1ª Ferrovia Estadual do país e representa um marco para o desenvolvimento logístico de Mato Grosso — especialmente para municípios estratégicos como Lucas do Rio Verde, que será diretamente atendido por um dos ramais da ferrovia.

Para mais detalhes sobre essa importante obra e suas implicações para o futuro do agronegócio em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Simpósio reúne acadêmicos da Atenas para debater os perigos do tabagismo e do uso de drogas

Programa “Idoso Ativo e Feliz” celebra dois anos com atividades de saúde preventiva

Mais de 300 atletas participam da 2ª Corrida Cross Country em Sorriso