“É um sonho inimaginável”, afirma estudante da escola militar Dom Pedro II classificada para programa de intercâmbio A estudante Emilly de Paula Garcia, da Escola Estadual Militar Dom Pedro II Vitória Furlani da Riva, localizada em Alta Floresta (a... Momento MT|Do R7 02/03/2025 - 17h05 (Atualizado em 02/03/2025 - 17h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A estudante Emilly de Paula Garcia, da Escola Estadual Militar Dom Pedro II Vitória Furlani da Riva, localizada em Alta Floresta (a 791 km de Cuiabá), foi classificada na edição de 2025 do Programa de Intercâmbio MT no Mundo. Com essa conquista, a jovem terá a oportunidade de realizar um intercâmbio de três semanas na Inglaterra, com todas as despesas custeadas pelo Governo do Estado.

Não perca a chance de conhecer todos os detalhes dessa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Mais de 300 terrenos baldios já passaram pela operação “Fiscaliza e Cuida”

Juju Salimeni exibe tanquinho e bumbum empinado em fantasia sexy: ‘Pronta’

DAE chega à fase final da ampliação de rede para atender novos empreendimentos