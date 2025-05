‘É uma grande oportunidade para nós’, diz expositor na Feira da Família O número de expositores aumentou de 16 para 25, o que exigiu a ampliação da estrutura: de duas tendas de 10×10 metros para três, totalizando... Momento MT|Do R7 08/05/2025 - 21h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O número de expositores aumentou de 16 para 25, o que exigiu a ampliação da estrutura: de duas tendas de 10×10 metros para três, totalizando 300 metros quadrados. A Prefeitura de Várzea Grande realizou hoje (8), mais uma edição da Feira da Família. A prefeita Flávia Moretti (PL) marcou presença e destacou seu apoio ao agricultor familiar, como também aos outros pequenos empresários participantes. “A Feira da Família tem dado visibilidade e oportunidade ao agricultor familiar e ao pequeno empreendedor. O interesse dos feirantes só cresce, o que mostra que estamos no caminho certo para fortalecer a economia local de Várzea Grande”, afirmou Moretti. Além de hortifrútis, artesanato e produtos caseiros, a FAM também ofereceu almoço no local. O cardápio desta edição incluiu lasanha, macarrão, Maria Isabel, strogonoff e peixe, com preços acessíveis à população.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre a Feira da Família!

Leia Mais em Momento MT:

Inscrições do seletivo para o 7º Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais encerram nesta sexta-feira (9)

Governador homenageia estudantes destaques no Enem e no mundial de robótica

Primeira-dama de MT confirma pagamento extra do cartão SER Família nesta sexta-feira (9)