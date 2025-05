Edição de Maio destaca acordo histórico entre Mercosul e União Europeia A edição de maio da revista Pensar Agro chega aos leitores com uma pauta de peso: a conclusão do Acordo de Parceria entre o Mercosul... Momento MT|Do R7 24/05/2025 - 11h35 (Atualizado em 24/05/2025 - 11h35 ) twitter

A edição de maio da revista Pensar Agro chega aos leitores com uma pauta de peso: a conclusão do Acordo de Parceria entre o Mercosul e a União Europeia, anunciada durante a Cúpula do Mercosul realizada em Montevidéu. Depois de mais de duas décadas de negociações, o tratado consolida a criação da maior zona de livre comércio bilateral do mundo, conectando cerca de 718 milhões de pessoas e movimentando uma economia conjunta de aproximadamente 22 trilhões de dólares.

Para saber mais sobre como esse acordo pode impactar o agronegócio brasileiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

