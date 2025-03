Edição especial do projeto terá atendimento gratuito e voltada às mulheres O objetivo é fortalecer a autonomia feminina por meio de serviços gratuitos de assistência social, saúde, bem-estar, orientação jurídica... Momento MT|Do R7 20/03/2025 - 18h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O objetivo é fortalecer a autonomia feminina por meio de serviços gratuitos de assistência social, saúde, bem-estar, orientação jurídica, entre outros. Uma ação de cidadania e acolhimento, criada especialmente para fortalecer e valorizar as mulheres de Várzea Grande, será promovida pela Prefeitura de Várzea Grande com serviços gratuitos voltados para o público feminino. Esse será o “Acelera VG com Elas”, que ocorre no próximo sábado, dia 22 de março, das 9h às 17h, na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Abdala José de Almeida’, no bairro São Mateus.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este importante evento!

Leia Mais em Momento MT:

Sema realiza atividades educativas e culturais em alusão ao Dia Mundial da Água neste sábado (22)

Desenvolve MT apresenta crédito para impulsionar o agronegócio e a economia local no Show Safra 2025

Seciteci forma 25 técnicos em agropecuária em Tangará da Serra