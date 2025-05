Edições da Operação Lei Seca resultam em 9 prisões e 40 veículos removidos em Cuiabá

Duas edições da Operação Lei Seca realizadas em Cuiabá, na madrugada deste sábado (31.5), resultaram na prisão de nove pessoas e na remoção de 40 veículos. As ações ocorreram simultaneamente na Avenida Arquimedes Pereira Lima (antiga Estrada do Moinho), nos dois sentidos da pista, sendo uma no acesso principal do bairro Jardim Itália e a outra no bairro Santa Cruz.

