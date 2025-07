Edições da Operação Lei Seca resultam em 9 prisões e 43 veículos removidos em Cuiabá

Duas edições da Operação Lei Seca realizadas em Cuiabá, na madrugada deste domingo (13.7), resultaram na prisão de nove pessoas embriagadas e na remoção de 43 veículos. As ações ocorreram simultaneamente na Avenida Tenente Coronel Duarte, no bairro Dom Aquino, e na Avenida Beira Rio, no bairro Grande Terceiro. Entre os presos por embriaguez ao volante, um deles também irá responder por resistência, ameaça e dano ao patrimônio público. De acordo com o relatório das duas operações, 292 veículos foram fiscalizados e 210 testes de alcoolemia realizados.

