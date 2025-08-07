Logo R7.com
Edital da Secel viabilizam feiras de economia criativa em Cuiabá, Tangará da Serra e Nossa Senhora do Livramento

Momento MT

Momento MT|Do R7

O edital MT Criativo – Feiras de Economia Criativa e/ou Solidária, que foi promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), segue oportunizando, neste fim de semana, espaços de divulgação e comercialização de produtos e saberes de diversos segmentos culturais.

