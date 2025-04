Editora apresenta Programa de Alfabetização para alunos da rede municipal com TEA O interesse da atual gestão é que o material apresentado colabore efetivamente com a alfabetização dos estudantes portadores do espetro... Momento MT|Do R7 07/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 20h26 ) twitter

O interesse da atual gestão é que o material apresentado colabore efetivamente com a alfabetização dos estudantes portadores do espetro autista. Desde o início da gestão Flávia Moretti/Tião da Zaeli, em Várzea Grande, a pauta da inclusão tem avançado de maneira efetiva, com ações, projetos e estratégias implementadas para garantir direitos e atender a comunidade portadora de necessidades especiais, que por muito tempo estava ‘invisível’ aos olhos das administrações públicas municipal.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

