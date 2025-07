Momento MT |Do R7

Edu Guedes recebe alta de UTI e atualiza estado de saúde: ‘Já deu tudo certo!’ Edu Guedes, de 51 anos, recebeu alta da UTI nesta quarta-feira (9) gravou um vídeo para atualizar seu estado de saúde nas redes sociais...

Edu Guedes, de 51 anos, recebeu alta da UTI nesta quarta-feira (9) gravou um vídeo para atualizar seu estado de saúde nas redes sociais. O chef de cozinha e apresentador está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde passou por uma cirurgia de emergência após descobrir um câncer no pâncreas.

