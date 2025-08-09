Edu guedes retorna ao ‘fica com a gente’ carregado de emoções: ‘Hoje foi dia ‘ Nesta terça-feira (5), Edu Guedes emocionou o público ao dividir sua história desde a descoberta do câncer até seu retorno à televisão...

Nesta terça-feira (5), Edu Guedes emocionou o público ao dividir sua história desde a descoberta do câncer até seu retorno à televisão. A esposa de Edu Guedes, Ana Hickmann, foi a convidada especial do programa. Em emocionado depoimento, Edu destacou a importância do apoio de Ana durante os momentos desafiadores que atravessou. “A Ana ao lado de todos os demais da minha família se revelou uma base fundamental no momento mais desafiador da minha trajetória”. Com palavras de profundo apreço, ressaltou o apoio incondicional oferecido por ela, enfatizando seu papel como uma “verdadeira fortaleza em sua vida”. Referindo-se à sua filha Maria, Edu afirmou “minha filha me surpreendeu com sua força e coragem diante de tantas dificuldades”.

