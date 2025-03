Eduardo Magalhães denuncia descarte de exemplares do ECA em via pública 28/03/2025 Eduardo Magalhães denuncia descarte de exemplares do ECA em via pública Stephanie Romero – assessoria Vereador Eduardo Magalhães... Momento MT|Do R7 28/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h27 ) twitter

Uma situação chocante foi registrada na madrugada desta sexta-feira (28) em Cuiabá, onde exemplares do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) foram descartados em via pública. O incidente gerou grande indignação entre os moradores da região e especialistas da rede de proteção à criança e ao adolescente, bem como no vereador da capital Eduardo Magalhães (Republicanos), que foi até o local verificar a situação. Para mais detalhes sobre essa denúncia e as ações que serão tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Grupo Viver Legal promove celebração em homenagem aos aniversariantes

