Educação capacita 162 professores para reforço em Português e Matemática Professores recém contratados pela Prefeitura de Cuiabá para trabalharem nas salas de recomposição de aprendizagem, participaram nesta...

Professores recém contratados pela Prefeitura de Cuiabá para trabalharem nas salas de recomposição de aprendizagem, participaram nesta sexta-feira (22) do primeiro curso de formação continuada. A qualificação de 162 professores, que atuarão diariamente com crianças de 7 a 11 anos, ocorreu no auditório da Escola Cívico Militar Profª Maria Dimpina Lobo Duarte, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro Chácara dos Pinheiros.

