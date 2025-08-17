Logo R7.com
Educação de Cuiabá promove parceria inédita com ONU e amplia participação da comunidade

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, participou ao longo da última semana do projeto “Caminhão ODS”, iniciativa parceira da Organização das Nações Unidas (ONU) voltada à disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.

