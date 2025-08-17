Educação de Cuiabá promove parceria inédita com ONU e amplia participação da comunidade A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, participou ao longo da última semana do projeto “Caminhão ODS...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, participou ao longo da última semana do projeto “Caminhão ODS”, iniciativa parceira da Organização das Nações Unidas (ONU) voltada à disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a educação em Cuiabá!

Leia Mais em Momento MT: