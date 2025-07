Educação de Várzea Grande avança com trabalho e empenho de Flávia e Tião Além de investimentos em várias frentes da Pasta e ampliação de projetos, programas e oferta tecnologia na rotina de sala de aula,... Momento MT|Do R7 26/07/2025 - 17h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 17h37 ) twitter

Além de investimentos em várias frentes da Pasta e ampliação de projetos, programas e oferta tecnologia na rotina de sala de aula, a atual gestão está destravando obras paralisadas há mais de uma década Em entrevista coletiva, concedida no início da semana, a prefeita Flávia Moretti e o vice-prefeito Tião da Zaeli, ambos do PL, falaram sobre o balanço das ações dos primeiros seis meses de gestão. Na área da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, os avanços são efetivos com várias ações, iniciativas e realizações que marcaram o início da administração.

