Educação financeira é fundamental para utilizar o consignado, aponta debate

A nova modalidade de consignado para trabalhadores do setor privado — que utiliza como garantia o FGTS — foi tema do debate promovido nesta quinta-feira (10) pela Comissão de Direitos Humanos (CDH). Vários participantes alertaram para os riscos desse empréstimo — um deles declarou que o consignado “é um alívio imediato com alto custo futuro” — e ressaltaram que o FGTS tem de ser protegido.

