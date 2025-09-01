Educação física é ferramenta de saúde pública e inclusão, aponta sessão especial A relevância da educação física como ferramenta de saúde pública, inclusão e promoção da qualidade de vida foi o foco da sessão especial... Momento MT|Do R7 01/09/2025 - 14h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A relevância da educação física como ferramenta de saúde pública, inclusão e promoção da qualidade de vida foi o foco da sessão especial realizada nesta segunda-feira (1º), em celebração ao Dia do Profissional de Educação Física. Instituída a partir da Lei 9.696, de 1998, que regulamentou a profissão no Brasil, a data foi destacada por parlamentares e especialistas como símbolo da luta por reconhecimento, valorização e políticas públicas que estimulem hábitos saudáveis em toda a sociedade. Para saber mais sobre a importância da educação física e seu impacto na saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Assistência Social alerta beneficiários do BPC para fazer atualização cadastral

Financiamento do Samu é tema de audiência nesta quarta-feira

Prefeitura de Cuiabá realiza 47 atendimentos em espaços esportivos no mês de julho