Educação implanta projeto inovador na rede municipal e se torna pioneira em Mato Grosso O sistema também traz tecnologia no controle de presença com reconhecimento facial, controle de refeições com cálculo de quantidade... Momento MT|Do R7 01/09/2025 - 18h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O sistema também traz tecnologia no controle de presença com reconhecimento facial, controle de refeições com cálculo de quantidade ideal de refeições a serem preparadas, evitando o desperdício de alimentos e uma gestão eficiente das escolas. A prefeita Flávia Moretti e o vice-prefeito, Tião da Zaeli – ambos do PL -, participaram, na manhã desta segunda-feira, (1º) da implantação do Projeto Estuda Mais na rede municipal de Várzea Grande, que entre as novidades implanta o sistema de reconhecimento facial dos alunos e controle de refeições, sendo pioneiro na rede pública em nível estadual.

Para saber mais sobre essa inovação na educação de Várzea Grande, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Acusado de matar trabalhador prensado por caminhão vai a júri na quarta

Paim critica abusos em planos de saúde e defende unidade política no RS

Dados desatualizados no Cartão SUS dificultam atendimento médico do Município