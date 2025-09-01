Educação implanta projeto inovador na rede municipal e se torna pioneira em Mato Grosso
O sistema também traz tecnologia no controle de presença com reconhecimento facial, controle de refeições com cálculo de quantidade ideal de refeições a serem preparadas, evitando o desperdício de alimentos e uma gestão eficiente das escolas. A prefeita Flávia Moretti e o vice-prefeito, Tião da Zaeli – ambos do PL -, participaram, na manhã desta segunda-feira, (1º) da implantação do Projeto Estuda Mais na rede municipal de Várzea Grande, que entre as novidades implanta o sistema de reconhecimento facial dos alunos e controle de refeições, sendo pioneiro na rede pública em nível estadual.
Para saber mais sobre essa inovação na educação de Várzea Grande, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
