Educação lança Calendário Esportivo da Superintendência de Esporte e Lazer para 2025 Várzea Grande será sede de eventos que vão envolver atletas amadores, profissionais, crianças, adolescentes, paralímpicos e competições... Momento MT|Do R7 15/02/2025 - 02h25 (Atualizado em 15/02/2025 - 02h25 )

Várzea Grande será sede de eventos que vão envolver atletas amadores, profissionais, crianças, adolescentes, paralímpicos e competições de nível estadual e nacional. O Calendário Esportivo com todas as atividades que serão desenvolvidas pela Superintendência de Esporte e Lazer de Várzea Grande foi lançado, em um evento inédito, realizado no Ginásio do Fiotão, na última quarta-feira, dia 12.

Para saber mais sobre as atividades esportivas programadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

