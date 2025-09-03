Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Educação municipal e diretoria do Sintep/VG avançam em diálogo sobre pautas salariais

Pela primeira vez na história, a nova gestão municipal tem estreitado as relações com a entidade sindical e avanços já foram efetivados...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

Pela primeira vez na história, a nova gestão municipal tem estreitado as relações com a entidade sindical e avanços já foram efetivados ainda no primeiro semestre da administração Flávia Moretti/Tião da Zaeli. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande (SMECEL) recebeu ontem (2), representantes da diretoria do Sindicato dos trabalhadores da Educação de Várzea Grande (Sintep/VG), para uma primeira reunião com o secretário Igor Cunha e sua equipe de gestão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre as pautas salariais!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.