Educação municipal e diretoria do Sintep/VG avançam em diálogo sobre pautas salariais
Pela primeira vez na história, a nova gestão municipal tem estreitado as relações com a entidade sindical e avanços já foram efetivados...
Pela primeira vez na história, a nova gestão municipal tem estreitado as relações com a entidade sindical e avanços já foram efetivados ainda no primeiro semestre da administração Flávia Moretti/Tião da Zaeli. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande (SMECEL) recebeu ontem (2), representantes da diretoria do Sindicato dos trabalhadores da Educação de Várzea Grande (Sintep/VG), para uma primeira reunião com o secretário Igor Cunha e sua equipe de gestão.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre as pautas salariais!
