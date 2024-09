Educação para idosos: uma solução contra o envelhecimento e a violência A coordenadora da Universidade do Envelhecer (UniSer) da Universidade de Brasília, Margô Kamikowski, defendeu o investimento em educação... Momento MT|Do R7 10/09/2024 - 18h03 (Atualizado em 10/09/2024 - 18h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-