Educação patrimonial e combate ao bullying são abordados em palestra A educação patrimonial e o combate ao bullying foram temas de uma palestra realizada pelo Promotor de Justiça Jacques de Barros Lopes... Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 22h00

A educação patrimonial e o combate ao bullying foram temas de uma palestra realizada pelo Promotor de Justiça Jacques de Barros Lopes nesta terça-feira (29), na Escola Estadual Bertoldo Freire, em São José dos Quatro Marcos (a 309 km de Cuiabá). Durante o encontro, que contou com a participação de mais de 220 alunos, o membro do Ministério Público de Mato Grosso falou sobre a importância da participação da comunidade escolar no controle social e na preservação do patrimônio público."O nosso objetivo hoje aqui foi incentivar os alunos a ajudarem a gerir o patrimônio público e participar do controle social, fortalecendo a participação ativa da comunidade escolar na construção de caminhos que incentivem a atuação cidadã e a fiscalização dos recursos públicos", destacou o promotor.

