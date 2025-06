Educação promove evento com foco na captação de recursos ao Terceiro Setor “A parceria entre o poder público e o Terceiro Setor é essencial para alcançar objetivos comuns e promover a melhoria da qualidade... Momento MT|Do R7 02/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 02/06/2025 - 21h56 ) twitter

“A parceria entre o poder público e o Terceiro Setor é essencial para alcançar objetivos comuns e promover a melhoria da qualidade de vida da população”, destacou A formatação de projetos e propostas para a captação de recursos para o chamado 3º Setor esportivo e cultural foi o foco do encontro promovido pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande. O evento foi realizado no dia 28 de maio, no Anexo II da SMECEL, no bairro Jd. Marajoara.

