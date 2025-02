Educação que transforma: Escola Estadual Vida Nova chega a 40% das obras concluídas Com uma área a ser construída de 3.657,50 metros quadrados, a Escola Estadual Vida Nova, localizada no bairro Vida Nova, está ganhando...

Com uma área a ser construída de 3.657,50 metros quadrados, a Escola Estadual Vida Nova, localizada no bairro Vida Nova, está ganhando forma e já alcançou aproximadamente 40% de sua construção. A nova unidade é uma parceria entre a Prefeitura de Lucas do Rio Verde e Governo do Estado de Mato Grosso.

