Momento MT |Do R7

Educação que transforma: palestra sobre meio ambiente chega à Escola Jardim das Palmeiras A Prefeitura de Campo Novo do Parecis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Secretaria de Educação...

A Prefeitura de Campo Novo do Parecis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Secretaria de Educação, realizou uma palestra educativa sobre meio ambiente na Escola Jardim das Palmeiras. A ação teve como objetivo conscientizar os alunos sobre a importância da preservação ambiental, promovendo o conhecimento sobre o tempo de decomposição de materiais, a destinação correta dos resíduos e atitudes sustentáveis no dia a dia.

Leia Mais em Momento MT: