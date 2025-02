Educação que transforma: Prefeitura de Lucas do Rio Verde investe em materiais didáticos para modernizar ensino na rede municipal

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Educação, realizou na tarde desta quinta-feira (13), a entrega simbólica do material didático que compõe o Sistema de Ensino Estruturado (apostilado), FTD Educação. A iniciativa atenderá o ensino fundamental, dos anos iniciais aos anos finais ( 1º ao 9º ano). O investimento, de R$ 4.326.958,00, com recursos próprios, tem como foco a educação integral, alinhando-se aos campos de experiência propostos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

