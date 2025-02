Educação que transforma: rede municipal recebe capacitação para implantação do sistema apostilado de ensino em Lucas do Rio Verde Nos dias 22 e 23 de janeiro, profissionais da rede municipal de Educação de Lucas do Rio Verde participaram de uma capacitação para... Momento MT|Do R7 23/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 23/01/2025 - 20h07 ) twitter

Nos dias 22 e 23 de janeiro, profissionais da rede municipal de Educação de Lucas do Rio Verde participaram de uma capacitação para a implantação do Sistema Estruturado de Ensino SIM/FTD Educação, mais conhecido como apostilado. As capacitações aconteceram no auditório da Prefeitura e no Centro de Educação Infantil Paulo Freire (C.E.I Paulo Freire) reunindo gestores, coordenadores e professores. Com foco em inovação e qualidade, o sistema abrange desde os anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) até os anos finais (6º ao 9º ano), consolidando um modelo educacional moderno, unificado e eficiente. Saiba mais sobre essa importante transformação na educação de Lucas do Rio Verde consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Procurado por roubo é preso pela Polícia Civil ao registrar boletim de ocorrência

