Einstein abre vagas para médicos no Hospital Central de Alta Complexidade de Mato Grosso

Estão abertas 42 vagas para médicos interessados em atuar no novo Hospital Central de Alta Complexidade de Mato Grosso, em Cuiabá. A unidade do Governo do Estado do Mato Grosso, que será gerida pelo Einstein Hospital Israelita e terá foco em casos de alta complexidade, representa uma importante expansão no acesso à saúde de qualidade para a população mato-grossense.

