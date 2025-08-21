Einstein tem mais de 70 vagas abertas para o Hospital Central O Einstein Hospital Israelita oferece 72 oportunidades para compor a equipe do novo Hospital Central de Alta Complexidade de Mato Grosso...

O Einstein Hospital Israelita oferece 72 oportunidades para compor a equipe do novo Hospital Central de Alta Complexidade de Mato Grosso, em Cuiabá. A unidade do Governo do Estado será referenciada para casos de alta complexidade e ofertará 100% dos serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de forma gratuita para a população.

