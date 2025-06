EJA está disponível em apenas 44% dos municípios de MT

Dos 142 municípios de Mato Grosso, apenas 63 contam com oferta de Educação de Jovens e Adultos (EJA), o que representa 44% do total. A situação é ainda mais crítica no 1º segmento da EJA, correspondente aos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), disponível em apenas 12 municípios. Entre os municípios com maiores índices de analfabetismo e demanda reprimida pela EJA estão Porto Estrela e Nova Brasilândia. Os dados foram divulgados na tarde desta terça-feira (3) pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT), durante a segunda reunião do ano do Fórum Intersetorial de Acompanhamento dos Planos de Educação (Fiape).

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: