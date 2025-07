Eleição para Conselho Previdenciário do Previvag será realizada amanhã, dia 1º A votação será das 8h às 18h, exclusivamente por meio do aplicativo “MEU RPPS”, disponível para Android e iOS O Instituto de Previdência... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h37 ) twitter

A votação será das 8h às 18h, exclusivamente por meio do aplicativo “MEU RPPS”, disponível para Android e iOS. O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande (Previvag) realiza amanhã, sexta-feira, 1º de agosto, a eleição do novo Conselho Previdenciário e reforça a importância da participação dos segurados no processo.

