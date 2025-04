Eliana adere exibe momento dedicado a treino rapido em casa: ‘Leve, mas gostoso’ Eliana, de 52 anos, compartilhou com os seguidores nesta terça-feira (15), como foi o inicio de seu dia, em casa. A apresentadora compartilhou... Momento MT|Do R7 16/04/2025 - 13h32 (Atualizado em 16/04/2025 - 13h32 ) twitter

Eliana

Eliana, de 52 anos, compartilhou com os seguidores nesta terça-feira (15), como foi o inicio de seu dia, em casa. A apresentadora compartilhou no Instagram, nesta quarta-feira (16), um vídeo de sua série de exercícios em casa. “Meia horinha. Melhor do que nada”, disse ela, que fez elevação pélvica, agachamento unilateral, cadeira extensora, tríceps martelo e tríceps mergulho no banco.

