Eliezer exibe novo shape e resultado de peitoral após ginecomastia: ‘Focado’ Eliezer, de 35 anos, exibiu o shape trincado nesta quinta-feira (27), após fazer um treino intenso. Nos Stories do Instagram, o ex-... Momento MT|Do R7 27/02/2025 - 17h11 (Atualizado em 27/02/2025 - 17h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eliezer, de 35 anos, exibiu o shape trincado nesta quinta-feira (27), após fazer um treino intenso. Nos Stories do Instagram, o ex-BBB compartilhou uma selfie na qual aparece sem camisa e todo suado. “Uma relação de amor e ódio com o treino de hit funcional. Mas pra mim funciona muito”, declarou o marido de Viih Tube, que está focado na fitness desde o nascimento de Ravi, em novembro do ano passado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes dessa transformação!

Leia Mais em Momento MT:

Cavalaria prende homem e recupera R$ 1,9 mil furtados de veículo em Cuiabá

PM realiza aula inaugural e imposição da luva de ombros para cadetes da 23ª turma de curso de oficiais

Governo de MT fecha 5,5 mil acordos de férias com professores temporários em quatro meses