Elizeu Nascimento comemora ampliação de número de escolas cívico-militares

Na última quinta-feira (22), o governo do estado anunciou que mais 25 escolas estaduais vão adotar o modelo cívico-militar. O comunicado foi feito após votação realizada com pais, responsáveis e estudantes maiores de 16 anos, promovida pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Ao todo, 28 unidades de 21 municípios participaram da votação. Com isso, Mato Grosso passa a contar com 84 escolas militares.

