Em 20 dias, PSE contabilizou 569 doses aplicadas em unidades escolares

Visando reforçar a proteção do âmbito escolar e familiar

Equipes da Atenção Primária à Saúde dos PSFs Centro Sul, Jardim Amazônia, União, Jardim Itália e Caravágio, juntamente com o Setor de Imunização, realizaram uma nova etapa de vacinação nas escolas da rede municipal. Desenvolvida por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), a ação ocorreu entre os dias 6 e 26 de junho e resultou na aplicação de 569 doses, contemplando tanto a vacina contra a gripe quanto a atualização do calendário vacinal infantil.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de vacinação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: