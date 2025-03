Em 24 horas, UPA Sara Akemi Ichicava registra quase 400 atendimentos

Nas últimas 24 horas, (0 de 24 a 0 de 25 de março), a Unidade de Pronto Atendimento Sara Akemi Ichicava contabilizou 383 atendimentos, praticamente 16 pacientes por hora. 36 deles deram entrada pelo box de emergência, isso é, são pacientes que chegaram conduzidos pelo Corpo de Bombeiros ou Samu, em situações extremas como de acidentes, infartos, dentre outras com risco de vida eminente. No decorrer do dia, os cinco leitos de apoio da UPA foram ocupados – e permanecem ocupados neste início de terça-feira. Em três desses leitos há pacientes intubados que aguardam vaga para UTIs de hospitais regionais. E enquanto a vaga não surge, cada paciente é cuidado com dedicação e carinho pela equipe da UPA.

