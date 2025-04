Em 5 anos, Detran-MT auxilia cerca de 2.500 pessoas surdas com atendimento exclusivo no Estado O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) já auxiliou cerca de 2.500 pessoas surdas, em atendimentos presenciais e virtuais,... Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 03/04/2025 - 17h27 ) twitter

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) já auxiliou cerca de 2.500 pessoas surdas, em atendimentos presenciais e virtuais, desde o ano de 2020, quando o serviço iniciou na Autarquia. O atendimento é realizado pelo intérprete de Libras do Detran, Mauricio Tadeu Pacheco, que auxilia o cidadão surdo durante a prova teórica, prova prática, em suporte na realização de serviços de veículos e habilitação no atendimento ao público (quando solicitado), além de auxílio aos cidadãos surdos no interior do Estado, com atendimento por videochamada.

Saiba mais sobre como o Detran-MT está promovendo a inclusão e acessibilidade para a comunidade surda, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

