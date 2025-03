“Em 7 anos de gestão, vamos entregar mais asfalto do que há em 20 estados”, afirma governador O governador Mauro Mendes afirmou que, até o final do ano, o Governo de Mato Grosso vai ter ampliado a malha rodoviária com mais asfalto... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 26/03/2025 - 16h27 ) twitter

O governador Mauro Mendes afirmou que, até o final do ano, o Governo de Mato Grosso vai ter ampliado a malha rodoviária com mais asfalto do que o existente em 20 estados brasileiros. Nesta quarta-feira (26/3), Mauro participou do fórum “CNN Talks Caminhos para o Crescimento | Desafios para o avanço da Infraestrutura do Brasil”, junto ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre os investimentos em infraestrutura no estado!

