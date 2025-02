Em ação rápida, Polícia Civil prende autor de feminicídio em Confresa

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil, em rápida ação realizada pelos policiais da Delegacia de Confresa, prendeu em flagrante o autor do feminicídio, ocorrido na manhã de quinta-feira (30.01), no município. O suspeito, Emival Antunes Barbosa, de 47 anos, matou a sua companheira, Regiane Alves da Silva, 29 anos, com golpes de arma cortante e foi preso em flagrante por feminicídio.

