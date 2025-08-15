Em apenas oito meses, Prefeitura de Várzea Grande supera arrecadação de alvará do ano de 2024 A Secretaria de Gestão Fazendária realizou no programa de Regularização Fiscal (Refis 2025) mais de 27.840 acordos, sendo negociado... Momento MT|Do R7 15/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 15/08/2025 - 10h59 ) twitter

A Secretaria de Gestão Fazendária realizou no programa de Regularização Fiscal (Refis 2025) mais de 27.840 acordos, sendo negociado R$ 52.315.541,67 (cinquenta e dois milhões, trezentos e quinze mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), sendo já recebidos pelos cofres do município R$ 23.203.988,88 (vinte e três milhões, duzentos e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Saiba mais sobre essa importante conquista da Prefeitura de Várzea Grande consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

